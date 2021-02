Nach Schalke-Aus: Schneider spricht über "Fehler" mit Ibisevic und reagiert auf Transfer-Kritik

Nach über zwei Jahren beim FC Schalke 04 ist spätestens im Sommer Schluss: Der Vertrag von Sportvorstand Jochen Schneider beim Bundesliga-Tabellenletzten wird in beiderseitigem Einvernehmen zum 30. Juni 2021 aufgelöst. In der Mitteilung zum Aus sprach Schneider an, sich "sehr über einige Fehler" zu ärgern, die er in seiner Amtszeit gemacht habe. Am Abend hat Schneider nun der Online-Fanrunde "mitGEredet digital" erläutert, was er damit konkret meinte.

