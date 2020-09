Wilmots, Baum, Rangnick und Co.: Diese Trainer könnten Wagner-Nachfolger bei Schalke 04 werden

Die 1:3-Heimniederlage gegen Werder Bremen war das letzte Spiel von David Wagner als Cheftrainer des FC Schalke 04. Nachdem der im vergangenen Jahr verpflichtete Coach auch das 18. Spiel in Folge mit den Königsblauen nicht gewinnen konnte, wurde der 48-Jährige am Sonntagmorgen entlassen. Die Freistellung kam angesichts der Bilanz von zwei Niederlagen und 1:11 Toren zum Saisonstart nicht überraschend. "Wir alle hatten gehofft, dass wir die sportliche Wende zusammen mit David Wagner schaffen können", erklärte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider. "Leider haben die ersten beiden Spieltage der neuen Saison nicht die dafür notwendigen Leistungen und Resultate erbracht."

Ralf Rangnick: Der ehemalige Schalke-Coach (2004 bis 2005 und 2011) käme, wenn überhaupt ,wohl als neuer starker Mann mit weitreichenden Kompetenzen infrage. "Wenn ich jetzt sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, würde ich lügen", sagte Rangnick am Sonntag bei Sky90: "Im Moment halte ich es nicht für wahrscheinlich, noch mal eine Funktion dort zu übernehmen. Aber es total auszuschließen, wäre unseriös." Grundsätzlich, so ließ Rangnick durchblicken, "kann mehr entstehen, wenn ich mehr bin als nur Trainer". Doch diese Option könnte den finanziell stark angeschlagenen Schalkern zu teuer sein, wie die Westfälische Allgemeine Zeitung berichtet.

Valerien Ismael: Ein Trainer mit Bayern-Gen für Schalke 04? Die Bild hat den ehemaligen Innenverteidiger von unter anderem Werder Bremen (2003 bis 2005) und dem FC Bayern (2005 bis 2007) als Wagner-Nachfolger ins Gespräch gebracht. Demnach soll S04-Boss Schneider große Stücke auf Ex-LASK-Linz-Trainer Ismael halten. Den österreichischen Bundesligisten führte der 44 Jahre alte Franzose, der in der deutschen Liga bereits den VfL Wolfsburg (2016 bis 2017) trainierte, in der vergangenen Saison bis ins Achtelfinale der Europa League.

Marc Wilmots: Nach David Wagner der nächste "Eurofighter" (UEFA-Cup-Sieger 1997 mit Schalke 04) als Trainer der Schalker? Der Name des Belgiers geistert ebenfalls durch die Gazetten. Er habe beim 1:3 am Samstag gegen Werder Bremen, das Trainer Wagner den Job kostete, vor dem Fernseher "mitgefiebert und mitgelitten", sagte der 51-Jährige am Sonntag dem Weser-Kurier: "Ich habe in den letzten Tagen auch viele Nachrichten von Schalkern erhalten, was mich sehr gefreut hat. Mehr werde ich zu Ihrer Frage nicht sagen, aus Respekt vor meinem Kollegen und früheren Mitspieler David Wagner. Das gehört sich nicht." Wilmots war von 1996 bis 2000 Spieler in Gelsenkirchen und Teil des legendären Teams, das 1997 den UEFA-Cup gewann. Als Trainer war er zuletzt für die Nationalmannschaften seines Heimatlandes Belgien (2012 bis 2016) sowie der Elfenbeinküste (März bis November 2017) und des Iran (Mai bis Dezember 2019) zuständig. Seine Chancen auf die Wagner-Nachfolge werden allgemein allerdings als gering eingestuft.