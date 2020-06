Schalke-Boss Jochen Schneider verteidigt Mitarbeiter-Entlassungen: "Für jeden gute Lösungen finden"

Jetzt spricht Jochen Schneider: Der Sportvorstand des FC Schalke 04 hat am Sonntagabend die Kündigung von 24 Mitarbeitern des Fahrdienstes der Nachwuchsabteilung beim Pay-TV-Sender Sky verteidigt. Wie eine Klub-Sprecherin bestätigte, trennt sich der sportlich und finanziell schwer angeschlagene Klub von den bisherigen Fahrern. Ein externer Dienstleister soll die Arbeit künftig übernehmen. Zuvor hatte die Westdeutsche Allgemeine Zeitung am Samstag darüber berichtet. "Es ist mehr als vertretbar, dies an einen externen Dienstleister zu vergeben. Es ist eine unternehmerische Entscheidung", sagte Schneider vor dem Leverkusen-Spiel. "Die ist glasklar richtig."