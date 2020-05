Schalke-Boss Schneider betont: Spieler trainieren und spielen "auf freiwilliger Basis"

Nach Wochen des Hoffens und Bangens atmet Sportvorstand Jochen Schneider vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 erst einmal tief durch. Das düsterste Szenario - der Saison-Abbruch - mit all seinen, teils unabsehbaren Folgen ist zunächst vom Tisch. Nun soll sich der Fokus mehr und mehr auf die sportliche Vorbereitung auf das am 16. Mai (15.30 Uhr) anstehende Revierderby bei Borussia Dortmund richten. "Es ist ja das Spiel schlechthin. Erstmal sind wir alle froh, dass wir wieder trainieren und spielen dürfen. Dementsprechend freuen wir uns natürlich auch auf das Derby."

Finanzprobleme in der Bundesliga: Bringt die Corona-Krise Schalke 04 zu Fall?

Dass es die von vielen befürchteten Fanansammlungen rund um das Nachbarduell geben wird, glaubt Schneider nicht: "Ich gehe guten Gewissens davon aus, dass das nicht geschehen wird. Gerade in dieser Krise hat sich der Zusammenhalt, gerade mit unseren Fans, noch mal extrem gezeigt. Da wird beim Derby nichts passieren." Zuletzt hatte unter anderen die Polizeigewerkschaft NRW (GdP) vor den verbotenen Fanansammlungen mit Blick auf die Geisterspiele gewarnt.

Schneider: Schalke "ein bisschen mehr als andere Vereine" von Corona-Krise betroffen

Schneider gab zu, dass Schalke "vielleicht ein bisschen mehr als andere Vereine" wirtschaftlich von der Corona-Krise betroffen sei. "Aber man kann es nicht auf Schalke 04 beschränken, die ganze Bundesliga ist betroffen, wie auch viele andere Industriezweige», sagte der 49-Jährige zu den Konsequenzen des wochenlangen Stillstands. Es sei ja bekannt, "dass Schalke mit einigen Vorerkrankungen in die Krise gegangen" sei, so Schneider. Zuletzt hatte der Klub in seiner Konzern-Jahresbilanz 2019 einen Fehlbetrag von mehr als 26 Millionen Euro ausgewiesen.