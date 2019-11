Schalke-Boss Tönnies entschuldigt sich nach Rassismus-Vorfall: "Nicht böse gemeint"

Schalke-Boss Clemens Tönnies hat sich nach dem Wirbel um seine Person wegen rassistischer Aussagen zu Wort gemeldet. In einem Video, welches vom Klub selbst veröffentlicht wurde, erklärte er, dass er es "bestimmt nicht böse oder verletzend gemeint" habe. Weiter sagte er: "Deswegen bin ich auch sofort angetreten und habe mich entschuldigt - und tue das jetzt noch mal: Wenn ich jemandem wehgetan haben soll oder wenn sich jemand verletzt gefühlt hat, dann bitte ich ihn aufrichtig um Entschuldigung, weil ich nicht der bin, der trennt, sondern eher der bin, der vereint." Tönnies kehrte an diesem Donnerstag nach einer dreimonatigen Auszeit in das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden zurück.