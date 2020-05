Nübel für Schubert: Schalke-Trainer Wagner erklärt Torwart-Wechsel - Hamann lobt Entscheidung

Es hatte sich angedeutet: Alexander Nübel kehrt in der Partie gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr) ins Tor des krisengeschüttelten FC Schalke 04 zurück. Trainer David Wagner schenkt Nübel gegen die Hanseaten wieder das Vertrauen und gibt dem 23-Jährigen den Vorzug vor Markus Schubert, der in den vergangenen Spielen bei einigen Gegentreffern unglücklich agierte. Im Interview mit Sky begründete Wagner vor der Begegnung seine Entscheidung. "In den letzten Spielen konnte Schubi der Mannschaft nicht helfen und die Sicherheit geben, die wir uns erhofft und erwartet haben", sagte der Cheftrainer.