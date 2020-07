Bestätigt: Schalke 04 erhält Bürgschaft vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen

Schalke 04 hat vom Finanzministerium des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen die Zusage für eine Bürgschaft bekommen. Das bestätigte der finanziell angeschlagene Bundesliga-Klub am Dienstag. "Der S04 hat diese Bürgschaft in der Erwartung beantragt, bei der Entscheidung nicht anders als Wirtschaftsunternehmen aus anderen Bereichen behandelt zu werden. Der Verantwortung, die mit einer solchen Bürgschaft verbunden ist, ist sich der FC Schalke 04 bewusst", teilte der Verein mit und gab an, sich zu "weiteren Details nicht äußern" zu wollen.