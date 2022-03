2. Liga kompakt: Schalke bezwingt 96 beim Büskens-Debüt - Glatzel rettet HSV einen Punkt

Schalke 04 - Hannover 96 2:1 (1:0) Schalke 04 hat sich im ersten Spiel mit dem jüngst von einer Corona-Infektion genesenen Interimstrainer Mike Büskens auf der Bank die Chancen im Aufstiegsrennen offen gehalten. Im Heimspiel gegen Hannover 96 feierten die Königsblauen einen 2:1 (1:0)-Sieg und kletterten damit zumindest bis Sonntag auf Tabellenplatz vier, während Hannover den Blick weiter Richtung Abstiegszone richten muss. Kurz vor dem Halbzeitpfiff belohnten sich die Gastgeber gegen weitgehend ebenbürtige Niedersachsen mit dem 1:0-Führungstreffer durch den Japaner Ko Itakura (43.) für eine Tempoverschärfung in der Schlussphase des ersten Durchgangs. Kurz nach Wiederanpfiff glich der frühere Schalker Cedric Teuchert für 96 jedoch zum 1:1 aus (50.). S04 antwortete aber rasch und ging durch Rodrigo Zalazar (54.) erneut in Führung. Schalke war in der Folge das aktivere Team, Hannover offensiv zu harmlos. Anzeige

Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV 1:1 (0:0) Im Duell zweier zuletzt durch viele Corona-Fälle gebeutelten Teams trennten sich Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV mit 1:1 (0:0). Während sich die Fortuna damit weiter die unteren Ränge im Blick behalten muss, wendete der HSV zwar die dritte Punktspiel-Niederlage in Folge ab, verpasste im Aufstiegskampf aber ein deutlicheres Signal. Die Hausherren waren im ersten Durchgang spielbestimmend und hatten zwei große Tormöglichkeiten. Edgar Prib traf den Innenpfosten (14.), Emmanuel Iyoha nach einem Zuspiel von Daniel Ginczek aus kurzer Distanz den Außenpfosten (45.). HSV-Trainer Tim Walter musste früh wechseln, brachte für den angeschlagenen Miro Muheim David Kinsombi in die Partie (24.). Im Laufe der zweiten Hälfte ließ der Düsseldorfer Elan ein wenig nach, die Hansestädter fanden besser ins Spiel. Eine dicke Gelegenheit hatte Robert Glatzel, der einen Querpass von Kinsombi aber nicht erwischte (76.). In der Schlussphase erzielte Adam Bodzek im Anschluss an einen Eckstoß den Treffer für die Rheinländer (85.). Erst in der Nachspielzeit bewahrte Robert Glatzel die Hamburger mit seinem 1:1-Ausgleichstreffer vor einer erneuten Pleite.