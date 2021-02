Matchplan kompakt: Lehmann tippt im Derby auf Schalke - Herzog sieht den BVB klar im Vorteil

Wird es das letzte Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund für längere Zeit? Momentan deutet vieles darauf hin. Die Gelsenkirchener sind abgeschlagen Bundesliga -Letzter und werden im Sommer wahrscheinlich den Gang die 2. Liga antreten müssen - außer: Es gelingt endlich die so lang ersehnte Siegesserie. Für die S04-Fans gibt es für den Beginn der Aufholjagd wohl keinen besseren Zeitpunkt als das Duell mit dem Erzrivalen am Samstagabend. Doch die Aufgabe wird schwierig. Die zuletzt kriselnden Dortmunder zeigten sich beim 3:2 unter der Woche beim FC Sevilla im Aufwind. Und: Im Kampf um die erneute Champions-League-Qualifikation braucht auch der BVB jeden Punkt.

Können die Schalker also wirklich für eine Überraschung sorgen? "Ja", sagt der frühere Nationaltorhüter Jens Lehmann, der in seiner aktiven Karriere für beide Teams im Kasten stand, und im "Matchplan kompakt" (unten im Video) in die Rolle von S04-Trainer Christian Gross schlüpft. Der frühere israelische Nationalcoach Andreas Herzog übernimmt derweil den Part von BVB-Trainer Edin Terzic. Er erklärt, welche Fehler die Dortmunder im Derby vermeiden müssen, um ihrem Favoritenstatus gerecht zu werden und spricht zudem über die Verpflichtung von Marco Rose zur kommenden Saison.