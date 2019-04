Formschwäche und mangelnde Disziplin: So viel Abstieg steckt in Schalke 04

Beim FC Schalke ist nicht nur die Stimmung vor dem Revierderby gegen den BVB im Keller. Die "Knappen" konnten nur eines der jüngsten zehn Spiele in der Bundesliga gewinnen, der Vizemeister steht nur sechs Punkte vor Relegationsplatz 16. S04 befindet sich in einer schlimmen Krise – sogar Interimscoach und Klublegende Huub Stevens scheint mit dieser Mannschaft überfordert zu sein. "Ich kann und darf nicht alles sagen", erklärte der Niederländer jüngst auf die Frage, weshalb die Mannschaft auch unter seiner Regie seit sechs Spielen so gar nicht funktionieren will. "Vielleicht wird das noch kommen. Vielleicht intern. Vielleicht aber auch in der Öffentlichkeit. Ich weiß es noch nicht", erklärte Stevens, der Mitte März auf den entlassenen Domenico Tedesco folgte.

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

Anzeige

Beim Revierrivalen Borussia Dortmund tummeln sich die Meister im Kader, bei Schalke dürften sich einige Spieler angesichts der Abstiegsgefahr ganz besonders an ihre sportliche Vergangenheit erinnern. Abwehrmann Salif Sané stieg bereits zweimal in seiner Profikarriere ab – 2016 mit Hannover 96 in die 2. Bundesliga und 2013 mit AS Nancy-Lorraine in die 2. französische Liga. Sascha Riether und Mark Uth, die verletzt für das Derby ausfallen, mussten im Jahr 2012 gleich im Doppelpack den Gang in die 2. Liga mit dem 1. FC Köln antreten.

Reservespieler Riether ist übrigens der Anführer der königsblauen Absteiger. Zum misslungenen Klassenerhalt mit den Kölnern kommen zwei Erstligaabstiege mit dem SC Freiburg (2005 und 2015) und einer mit dem englischen Klub FC Fulham (2014).

Beide Schalke-Torhüter stiegen bereits ab

Auch die beiden Torhüter Alexander Nübel (Bundesligaabstieg mit dem SC Paderborn 2015) und Ralf Fährmann (Bundesligaabstieg mit Eintracht Frankfurt 2011) kennen das Gefühl, den bitteren Gang in Liga zwei antreten zu müssen. An Außenverteidiger Bastian Oczipka dürfte der Abstiegskampf mit den Schalkern auch nicht spurlos vorbeigehen, für ihn ging es bereits 2011 mit dem FC St. Pauli in die Zweitklassigkeit.

Die brisantesten Revierderbys der letzten Jahre Der SPORTBUZZER blickt auf die brisantesten Revierderbys der letzten Jahre zurück. ©

LESENSWERT

Schwache sportliche Leistungen und fehlende Disziplin

Zu den sportlichen Misserfolgen in der aktuellen Saison kommen disziplinarische Fehltritte der Schalker Profis. Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb wurde bereits zum zweiten Mal von Ordnungsfanatiker Stevens in die Reservemannschaft des Revierklubs verbannt. Der Algerier und dessen Mannschaftskollege Amine Harit sollen einen Deutschkurs geschwänzt haben.

Die Chancen der Schalker im Revierderby gelten als entsprechend gering. Oder ist die vermeintliche Chancenlosigkeit gar ein Vorteil? "Gerade in diesen ganz speziellen Duellen kann etwas passieren, mit dem niemand rechnet", sagte Abwehrspieler Matija Nastasic. Auf die Frage, ob er dem BVB die Meisterschaft gönnen würde, wich Stevens aus und sagte nur: "Die Rivalität zwischen Dortmund und Schalke muss immer bestehen." Damit sich diese auch in Zukunft in der Bundesliga abspielt, muss jedoch erst einmal der Klassenerhalt her.

Mehr anzeigen

ANZEIGE: 50% auf Trainingsset! Der Deal of the week im SPORTBUZZER-Shop.