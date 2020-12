Neuer Schalke-Trainer: Gross gibt ersten Einblick in seine Pläne - Sportvorstand Schneider fordert "klare Linie"

In einem ersten Statement hat Christian Gross seinen Plan zur Rettung von Schalke 04 angedeutet. "Wir müssen ziel- und resultatorientiert arbeiten. Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen werden", wird der neue Trainer in einer Pressemitteilung der Gelsenkirchener zitiert. Ausführlicher wird sich der Coach auf einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag (17.30 Uhr) zu seiner Strategie äußern.

