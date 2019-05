Schalke-Boss Tönnies greift Ex-Manager an: Christian Heidel hat S04 im Stich gelassen

Tönnies lastet die Krise offenbar vor allem Heidel an, dessen Kaderplanung nicht so funktionierte wie geplant. "Zuallererst hat uns der Hauptverantwortliche den Kittel an den Nagel gehängt und gesagt: 'Er will uns nicht länger im Weg stehen'", grollte Tönnies. "Das hab ich in der Situation nicht verstanden. Ich würde Schalke nie im Stich lassen." Heidel hatte Ende Februar den Rückzug angetreten und seinen Vertrag bei den Gelsenkirchenern vorzeitig aufgelöst. Auf viele Schalker machte der überraschende Entschluss den Eindruck einer Flucht - offenbar auch auf Clemens Tönnies.