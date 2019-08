Kommentar: Clemens Tönnies kann die Werte von Schalke 04 nicht mehr glaubwürdig vertreten

Diese Strategie, dieses Festhalten am mächtigen Fleischproduzenten birgt jedoch enorme Risiken. Schalke hat sich schließlich überdeutlich in seinem Leitbild gegen Rassismus positioniert. Das Glaubwürdigkeitsproblem, das der Verein nun hat, liegt auf der Hand. Wie soll Tönnies diese offiziell zur Agenda gehörenden Werte jetzt noch glaubwürdig vertreten?

Clemens Tönnies' Aussagen zeugen von einer tief verankerten Geisteshaltung

Überdeutlich war zudem der Gegenwind, der dem Klubboss aus dem eigenen Verein und dessen Umfeld entgegenschlug. Verdiente Ex-Spieler wie Gerald Asamoah und Hans Sarpei haben sich klar positioniert und verdeutlicht: So etwas gehört sich nicht – weder auf Schalke noch irgendwo anders.

Tönnies‘ törichte und arrogante Vermutungen über Arbeitsmoral und nächtliche Aktivitäten in Afrika sind schließlich nicht nur dummes Gerede gewesen. Sie zeugen von einer tief verankerten, weit verbreiteten Geisteshaltung, in der Afrikaner in alter Manier der Kolonialherren schlicht und einfach nicht ernst genommen werden.