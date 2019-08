Clemens Tönnies sorgt für rassistischen Eklat - Schalke-Boss entschuldigt sich

Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies hat sich bei einer Rede in Paderborn eine rassistische Entgleisung geleistet. Der 63-Jährige regte den Bau von Kraftwerken an, um den Kinderreichtum in Afrika zu begrenzen. Am Freitag ruderte der S04-Boss zurück. Viele Fans fordern dennoch seinen Rücktritt.