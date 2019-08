Rassismus-Eklat um Clemens Tönnies: Rehagel, Gabriel und Stevens nehmen Schalke-Boss in Schutz

Schalkes Trainer-Ikone Huub Stevens hat Aufsichtsratschef Clemens Tönnies nach dessen abfälligen Aussagen über Afrikaner gegen Rassismus-Vorwürfe verteidigt. "Wer ihn kennt, wer seit langem mit ihm zusammenarbeitet, der weiß, dass Clemens die Menschen mag wie sie sind - völlig unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder Religion. Ihm geht es stets um den Charakter eines Menschen - nie um die Farbe seiner Haut", schrieb der Ex-Fußballlehrer in einer Erklärung, über die die Westdeutsche Allgemeine Zeitung berichtet.

Tönnies habe sich "entschuldigt, war selbst erschrocken über seine Aussage, genau wie wir alle", schrieb Stevens, der den Bundesligisten in der vergangenen Saison als Interimscoach vor dem Abstieg bewahrt hatte und auch im Aufsichtsrat sitzt. "Seine Entschuldigung nehme ich ihm ab. Ich habe Vertrauen in ihn, dass ihm so etwas nicht noch einmal passiert."