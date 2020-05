Schalke-Coach David Wagner hat "Verständnis" für Trainer-Diskussion nach Negativ-Serie 

Demnach habe Wagner, der seinen Vorgänger-Klub Huddersfield Town von der Championship in die Premier League geführt hatte, "Verständnis auf der einen Seite" für die Debatte um seine Person. "Trotzdem gibt es offensichtliche und simple Erklärungen", fügte Wagner an. So mache seine Mannschaft beispielsweise zu wenig aus dem eigenen Ballbesitz: Es sei „ganz, ganz wichtig zu wissen, wieso wir in diese Situation gekommen sind", sagte Wagner vor dem Düsseldorf-Spiel. Außerdem forderte Wagner, dass seine Mannschaft einen Fight abliefert: "Jetzt geht es um das Wort 'Kämpfen'", so der Coach.