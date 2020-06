Eigengewächs Donis Avdijaj bietet sich kriselndem FC Schalke 04 an: "Könnte sicherlich weiterhelfen"

Der FC Schalke 04 macht harte Zeiten durch. Sportlich sorgten die Königsblauen in der Bundesliga-Rückrunde für einen vereinsinternen Negativ-Rekord, gewannen 16 Spiele lang nicht. Und auch neben dem Platz rumort es: Der Vorstand um Jochen Schneider und vor allem Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies stehen heftig in der Kritik. Die finanzielle Situation ist angespannt. Man muss wohl zu Mitteln wie einer Gehaltsobergrenze greifen und zudem einen neuen Kredit aufnehmen, wie das Handelsblatt berichtete.

Bei allen Problemen muss parallel auch die neue Saison geplant werden. Und damit es wenigstens sportlich bergauf geht, hat nun ein alter Bekannter seine Dienste angeboten: "Ich glaube, ich könnte dem Verein sicherlich weiterhelfen", sagte Donis Avdijaj gegenüber Sport1. Der 23-jährige Linksaußen stammt aus der Jugend der Schalker und ist aktuell noch ohne Verein für die anstehende Saison. Seine Gehaltsansprüche dürften sicherlich unter der kolportierten neuen Schalker Grenze von 2,5 Millionen Euro im Jahr liegen.

Avdijaj nach Abstieg mit Hearts ohne Klub

Der Deutsch-Kosovare galt in der Jugend als riesiges Talent, hatte in seinem Vertrag auf Schalke zwischenzeitlich eine Ausstiegsklausel über 47 Millionen Euro. Doch bei den Profis der Knappen schaffte er den Durchbruch nicht, kam nur auf zwölf Pflichtspieleinsätze. Nach Leihen zu Sturm-Graz und Roda Kerkrade verließ Avdijaj den Revierklub 2018 endgültig und schloss sich Willem II in Holland an. Auch dort wurde er jedoch nicht langfristig glücklich, wechselte zu Trabzonspor und zuletzt zu Hearts of Midlothian in Schottland.

Avdijaj: Schalke-Neuanfang "wird schwierig"

Nach dem Saisonabbruch in der schottischen Premiership und dem Abstieg von Hearts ist Avdijaj vereinslos und sucht nach einem neuen Klub - eventuell auch in der Bundesliga. Er habe schon viele Anfragen von Vereinen vorliegen, wolle diese erst einmal sondieren. "Aber ich bin optimistisch, einen Verein zu finden, dem ich weiterhelfen werde", so Avdijaj.