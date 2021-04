Schalke-Chefausbilder Elgert: So muss das Zweitliga-Team von S04 aussehen

Auch wenn der vierte Bundesliga-Abstieg des FC Schalke 04 nun sicher ist, bleibt beim Revierklub vieles unklar. Die Ereignisse aus der Abstiegsnacht - frustrierte Fans attackierten die Profis - müssen aufgearbeitet werden. Und wie es beim Projekt Neuanfang in Liga zwei weitergeht, ist ziemlich offen. Welches Personal bleibt, wer muss gehen? Wie steht es um die Finanzen? Diese Fragen werden die Schalker in ihren vorerst letzten Bundesliga-Wochen begleiten. S04-Chefausbilder Norbert Elgert sprach in der WAZ über die neue S04-Mannschaft ab Sommer.

"Es muss ein Team zusammengestellt werden, das den Namen Team auch verdient. Wir brauchen in der zweiten Liga eine Mannschaft, die unser Trikot mit Stolz trägt. Eine, die so viel Gas gibt, dass du sie nach dem Spiel vom Platz tragen musst", sagt Elgert, der mit in die Kaderplanung involviert ist. Besonders die Spieler aus dem eigenen Nachwuchs kennt der inzwischen 64-Jährige bestens. Malick Thiaw, Matthew Hoppe, Kerem Calhanoglu und Mehmet Can Aydin schafften zuletzt den Sprung aus der Knappenschmiede in den Profikader und sollen in der kommenden Serie fest zum Aufgebot gehören.