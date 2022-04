Schalke-Fans mitten im Dynamo-Land: "Sprüche bekomme ich jeden Tag zu hören"

Dresden. „Sprüche bekomme ich jeden Tag zu hören“, grinst Mario Müller, „aber daran habe ich mich gewöhnt.“ Als bekennender Fan von Schalke 04 hat es der 48-Jährige in Dresden wahrlich nicht leicht. Umgeben von Schwarz-Gelben braucht er ein dickes Fell, wenn er in seiner Freizeit Königsblau trägt. Anzeige

Das hat sich der gebürtige Thüringer, der in Erfurt aufwuchs und auch einige Jahre in Sömmerda wohnte, schon längst zugelegt. Er ist seit Kindertagen mit Schalke verbandelt: „Ich war fünf oder sechs Jahre alt, da habe ich von meiner Oma aus dem Westen ein Päckchen mit einem Gummiball bekommen. Da waren Logos von Bundesligisten drauf, ich habe mir das von Schalke ausgeschnitten und aufgehoben. Warum weiß ich nicht mehr so genau. Da ging das jedenfalls los. Später waren viele Jungs aus der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, Schalke-Fans. Und da bin ich eben immer mehr reingewachsen.“

Freitagabend, Flutlicht, volle Bude ❗ Gegen @s04 werden im @RHStadion erstmals seit zwei Jahren wieder 30.000 Fans zu Gast sein. 🖤💛 Doch was muss beim Stadionbesuch alles beachtet werden ⁉️ Die Antworten auf die wichtigsten Fragen 👉🏼 https://t.co/eKLlRrPrqC #SGDS04 #sgd1953 pic.twitter.com/603CnSraLQ — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) 31. März 2022

1994 war er das erste Mal im alten Parkstadion – und begeistert von der Stimmung und der Nähe zwischen Spielern und Fans. Erst allein, dann mit den Sömmerdaer Falken, dem ersten S04-Fanclub Thüringens, fuhr er fortan oft zu den Spielen. „Der Kontakt zu den Spielern war richtig gut. Mathias Schober und Thomas Linke waren sogar Mitglieder bei uns. Man hat sich oft nach Spielen mit Spielern in Gelsenkirchen getroffen“, erzählt der Erzieher, der bis heute vor allem die „Eurofighter“ Marc Wilmots, Jiri Nemec und Jörg Böhme bewundert.

Große Vorfreude

Seine zweite Frau Petra und Sohn Alexander hat er längst mit dem Schalke-Virus infiziert, obwohl das Trio seit Jahren in Dresden mitten im Dynamo-Land wohnt. Bei der SG Striesen, wo Petra Müller die Geschäftsstelle leitet und der Sohnemann in der U13 kickt, verteidigen sie ihren Lieblingsverein mit Beharrlich- und Schlagfertigkeit. Mit dem Ingenieur Mario Haupt (33) haben sie auch einen Striesener überzeugt, Freitagabend mit ihnen in den Schalker Block zu kommen.