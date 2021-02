Fan-Aufstand gegen Jochen Schneider - Rund 400 Schalke-Anhänger protestieren gegen Sportvorstand

Besorgniserregende Szenen beim akut abstiegsbedrohten Traditionsklub FC Schalke 04 : Am Freitag versammelten sich rund 400 Fans der Königsblauen vor der Geschäftsstelle, um das Aus von Jochen Schneider zu fordern. Der Sportvorstand ist seit 2019 im Amt und wird von den protestierenden Anhängern für den sportlichen und finanziellen Absturz des Tabellenletzten verantwortlich gemacht.

Schalke-Fans machen Schneider unglückliche Trainer-Entscheidungen zum Vorwurf

Nach Sky-Angaben handelte es sich bei den Protestierenden vermutlich um Mitglieder der Ultras Gelsenkirchen. Die Schalker haben in dieser Saison bis dato nur ein Bundesligaspiel gewonnen, inzwischen trennen den Klub neun Punkte von Relegationsplatz 16.

Dem 50-jährigen Sportvorstand werden vor allem die Trainer-Entscheidungen zum Vorwurf gemacht. Aus Sicht vieler Fans hatte Schneider nach der bereits enttäuschenden Rückrunde der vergangenen Saison zu lange an David Wagner festgehalten. Der Schweizer Christian Gross, der S04 unmittelbar nach Weihnachten als Coach übernommen hatte, gelang die Wende bis dato nicht. In sieben Spielen unter seiner Leitung holte Schalke nur vier Punkte. Den 4:0-Heimsieg gegen Hoffenheim Anfang Januar konnte der Krisen-Klub in der Folge nicht bestätigen.