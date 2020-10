Schalke-Ultras stellen Mannschaft vor Derby gegen den BVB zur Rede: "Dann wird es aber nicht so friedlich"

Die Sieglos-Serie ist ausgebaut, gleichwohl wertet der FC Schalke 04 den ersten Punktgewinn der Bundesliga -Saison als kleinen Schritt in die richtige Richtung. "Was Leidenschaft, Kampfgeist, Laufleistung und Sprints angeht, haben wir einen gute Vorstellung auf den Platz gebracht", sagte Trainer Manuel Baum nach dem 1:1 (0:0) am Sonntagabend gegen den 1. FC Union Berlin, mit dem die Königsblauen am 4. Spieltag den letzten Tabellen-Platz verließen. Ähnlich sahen das auch die Fans. Vor dem Derby gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag suchten die Fans Kontakt zur Mannschaft. Rund 80 S04-Ultras suchten nach dem Union-Spiel vor dem Stadion ein Gespräch mit dem Team - inklusive Trainer Baum und Sportvorstand Jochen Schneider, wie Sport1 berichtet.

"Das war okay heute, ihr müsst aber fürs Derby noch ein paar Prozente mehr draufpacken", wird einer der Ultras von Sport1 zitiert: "Das Derby ist das wichtigste Spiel im Jahr. Ihr geht da raus und gebt alles. Das kann man verlieren, es kommt aber auf die Art und Weise an. Wenn ihr euch nicht mindestens so präsentiert wie heute, dann sehen wir uns wieder. Dann wird es aber nicht so friedlich. Ist das angekommen?" Die Mannschaft ist nach 20 Spielen ohne Sieg und nach so vielen Misserfolgserlebnissen in den vergangenen Monaten in Dortmund gefordert. Die Fans forderten am Sonntagabend für den Revierkracher: "200 Prozent! Von jedem! Für Schalke! Auf geht's!"