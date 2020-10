Schalke-Frust nach misslungenem Debüt von Trainer Manuel Baum: "Wir brauchen das nicht schönzureden"

Schalke-Trainer Manuel Baum versammelte nach dem bitteren Start seine Spieler zur Blitz-Analyse, die nach dem nächsten sportlichen 0:4-Dämpfer bei RB Leipzig sicherlich nicht positiv ausgefallen sein wird. Auch der neue Mann an der Seitenlinie konnte so kurzfristig nichts daran ändern, dass sich der Klub in der noch jungen Bundesliga-Saison weiterhin im freien Fall befindet. Auch das dritte Spiel verlor S04 erneut deutlich - nach einem 0:8 zum Saisonauftakt gegen den FC Bayern und einem 1:3 bei Werder Bremen. Mit dem Torverhältnis von 1:15 nimmt Schalke damit weiter den letzten Tabellenplatz ein.

In seinem ersten Spiel sah Baum "keine gute Leistung" von seiner Mannschaft: "Wir brauchen das nicht schönzureden", meinte der 41-Jährige enttäuscht. Die Sachsen besiegten das Schlusslicht am Samstagabend in einem einseitigen Spiel. "Wir haben gesehen, dass wir auf eine gute Leipziger Mannschaft getroffen sind. Auf der anderen Seite sind wir sehr enttäuscht, weil wir in sämtlichen Phasen nicht gut gespielt haben. Daran müssen wir arbeiten", analysierte Baum.