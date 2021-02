Schalke-Trainer Gross bestätigt Huntelaar-Ausfall - und erklärt Plan mit Rückkehrer Bentaleb

Die Leidensgeschichte von Klaas-Jan Huntelaar nimmt vorerst kein Ende. Der im Winter von Ajax Amsterdam zum FC Schalke 04 gewechselte Sturm-Oldie ist bisher verletzungsbedingt noch zu keinem Einsatz gekommen - und das wird auch an diesem Wochenende so bleiben. Er steht für das Spiel des Tabellenletzten bei Union Berlin am Samstag (18.30 Uhr, Sky) nicht zur Verfügung. "Er ist leider verletzt", sagte Trainer Christian Gross am Freitag auf der Pressekonferenz. Der Niederländer laboriert immer noch an einer Wadenblessur. Anzeige

Gross ist allerdings optimistisch, dass Huntelaar für das Revier-Derby gegen Borussia Dortmund in der kommenden Woche zur Verfügung stehen wird. "Ich rechne damit, dass er nächste Woche wieder ins Training einsteigen kann", erklärte der 66 Jahre alte Schalke-Coach. Die Rückholaktion des "Hunters" von Ajax wurde aufgrund seiner Verletzung bereits scharf kritisiert. Doch S04-Sportvorstand Jochen Schneider wehrte sich jüngst. "Die Verpflichtung war kein Fehler", sagte er und fügte an: "Trotz der Verletzung hat er seit Tag eins eine ganz wichtige Rolle in der Kabine übernommen."

Bentaleb womöglich mit Startelf-Einsatz Auf der Pressekonferenz erläuterte Gross noch einmal die Beweggründe der Rückkehr des zuvor suspendierten Nabil Bentaleb in den Kader der Schalker. "Es gibt keine Vorgeschichte zwischen uns. Ich musste ihn noch nie suspendieren", erklärte der Coach der Königsblauen. Zum Hintergrund: Unter Gross-Vorgänger Manuel Baum war der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler vom Bundesliga-Team ausgeschlossen worden. Sportchef Schneider wies seinerzeit darauf hin, dass es sich "um eine längere Geschichte" handele.