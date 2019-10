Schalke-Profi Guido Burgstaller über Zukunftspläne: "Würde gerne in Australien spielen"

Burgstaller spielte in seiner Karriere bereits in drei verschiedenen Ländern: Zuerst in Österreich beim FC Kärnten, Wiener Neustadt und Rapid Wien, dann in England bei Cardiff City und jetzt in Deutschland bei Schalke, wo er noch bis Ende Juni 2022 unter Vertrag steht - dann wäre der Angreifer 33 Jahre alt. "Meine Karriere in Europa möchte ich schon gerne auf Schalke beenden. Für einen anderen Bundesligisten würde ich nicht mehr spielen wollen", so Burgstaller.