Schalke hadert mit Chancen-Wucher bei Pokal-Aus: "Hätten uns belohnen müssen" - Hoffnung auf Huntelaar

In der Tat hatte der Revierklub gleich mehrere Chancen ausgelassen: In der 14. Minute blockte VfL-Verteidiger Paulo Otavio gerade noch rechtzeitig einen Schuss von William. Der Brasilianer wurde erst vor anderthalb Wochen von den Wolfsburgern an Schalke ausgeliehen. Kurz nach dem 1:0 durch Wout Weghorst, der einen Elfmeter im Nachschuss zur Wolfsburger Führung nutzte, brachte Matthew Hoppe das Kunststück fertig, den Ball aus nur vier Metern nicht an Wölfe-Keeper Koen Casteels vorbeizubekommen (45.). In der 74. Minute scheiterte erneut ein Schalker aus kurzer Distanz an Casteels - diesmal war es Mark Uth. Hoppe schoss in der 85. Minute aus bester Position noch über das Tor.