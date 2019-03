Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Augsburg, Schalke und Stuttgart

Am 26. Bundesliga-Spieltag wollen sich einige Teams von einer anderen Seite zeigen. Das gilt vor allem für den FC Schalke, der RB Leipzig am Samstag empfängt. Zudem spielt der VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim, der FC Augsburg gegen Hannover 96 und der VfL Wolfsburg gegen Fortuna Düsseldorf. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.