Schalke geht unter! Hoffenheim zerlegt Stevens-Truppe in ihre Einzelteile

Der FC Schalke 04 hat sich vor heimischer Kulisse bis auf die Knochen blamiert. Die Mannschaft von Interimstrainer Huub Stevens kassierte im Spiel gegen die TSG Hoffenheim eine peinliche 2:5 (0:2)-Pleite und muss trotz der Krise und dem Trainerwechsel beim VfB Stuttgart trotz einer phasenweise engagierten Leistung mehr denn je fürchten, doch noch auf den Relegationsplatz zu stürzen. Die Schalker, die in der letzten halben Stunde komplett eingebrochen sind, haben am letzten Spieltag ein potenziell entscheidendes Duell mit dem VfB vor der Brust.

"Wir sind gut ins Spiel gekommen, gefühlt macht dann Hoffenheim mit der ersten Chance das Tor", sagte Daniel Caligiuri nach dem Spiel bei Eurosport. "Solche einfachen Gegentore wie in der Schlussphase dürfen uns einfach nicht passieren. Wir wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen. Wir dürfen den Kopf jetzt nicht in den Sand stecken."

Die Partie begann ausgeglichener, als das Ergebnis vermuten lässt. Im ersten Durchgang präsentierte sich Hoffenheim zunächst abwartend und ließ Schalke das Spiel machen. Das nahmen die "Knappen" an, auch wenn das Stevens-Team dabei zu lässig mit seinen Möglichkeiten umging. Die ersten S04-Torannäherungen hatte Caligiuri (12.) der nach einem starken Spielzug keinen Abnehmer für seine Flanke fand und wenige Minuten später nach einem Standard an TSG-Keeper Baumann scheiterte.

Hoffenheim zeigt Schalke, was Effizienz ist

Das 1:0 änderte wenig an der Spielstruktur, Schalke probierte es wieder mit Angriffen, während die Hoffenheimer die Gastgeber in der eigenen Hälfte in Empfang nahmen. Nach einer halben Stunde sah Ex-Nationalspieler Kerem Demirbay die Gelbe Karte - seine fünfte, er wird am kommenden Sonntag gegen Wolfsburg fehlen. Unmittelbar vor der Pause stand der Confed-Cup-Sieger erneut im Fokus, diesmal aber wegen seines Spielwitzes. Demirbay spielte einen herrlichen tödlichen Pass auf Andrej Kramaric, der in der 45. Minute das 2:0 schoss - Schalke hatte sich sein optisches Übergewicht völlig umsonst erspielt.