Reserve-Teams in 2. Liga? Auch Schalke-Boss Schneider widerspricht Bayern-Präsident Hainer

Zuvor hatte Präsident Hainer vom FC Bayern München eine Diskussion angeregt , die Aufstiegsregelungen für zweite Teams zu überdenken. In Spanien zum Beispiel darf die Zweitvertretung eines Erstligisten in der Klasse direkt darunter starten, weshalb Hainer im Vereinsmagazin „51“ einen Aufstieg in die 2. Bundesliga für die Reserven ins Spiel brachte. Bayern II war in der gerade zu Ende gegangenen Saison Meister der 3. Liga geworden.

Auch Drittligist Waldhof Mannheim hat sich bereits gegen den Vorstoß von Hainer gewendet. Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp sagte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag unter anderem: „Sollte man Zweitvertretungen in der 2. Bundesliga zulassen, werden die Investitionen in die Zweitvertretungen in der Regionalliga und 3. Liga steigen, da man die Zweitvertretung gerne in der 2. Bundesliga platzieren möchte.“ Dies könne nicht im Interesse der Liga, der Spannung und des sportlichen Wettbewerbs sein. Kompp befürchte zudem, dass die Attraktivität der Ligen im Hinblick auf Zuschauerzahlen leiden könnte. Zweitvertretungen dienen seiner Meinung nach primär der Talentförderung.