Sportvorstand Jochen Schneider trotzt Schalke-Krise: Deshalb kommt ein Rücktritt nicht infrage

Vor dem wichtigen Kellerduell gegen Arminia Bielefeld hat sich der FC Schalke 04 von Trainer Manuel Baum getrennt. Schalkes "Jahrhunderttrainer" Huub Stevens soll der Mannschaft in den letzten beiden Spielen des Jahres zumindest mal wieder Erfolgserlebnisse bescheren. Seit mittlerweile 28 Spielen wartet S04 in der Bundesliga auf einen Sieg. Sportvorstand Jochen Schneider hat einen Rücktritt trotz des neuerlichen Trainerwechsels kategorisch ausgeschlossen.

"Man rennt in einer solchen Situation nicht davon", betonte der 50-Jährige, der seit März 2019 der sportliche Verantwortliche bei den Königsblauen ist und nun bereits seinen vierten Cheftrainer sucht. Schon seit längerer Zeit wird über ein Ausscheiden Schneiders spekuliert, der S04 bisher nicht stabilisieren konnte. "Ich bin nicht so gestrickt, dass ich gehe, wenn die Probleme am größten sind.“ Er spüre weiterhin das Vertrauen, habe dem Aufsichtsrat seinen Rücktritt nicht angeboten. Es gehe nicht um seine Person, sondern um den Verein. Allerdings sagte er auch: "Wenn der Aufsichtsrat sagt, das Vertrauen ist nicht mehr da, dann gehe ich nach Hause."

Der am Freitag einen Tag vor dem Kellerduell gegen Bielefeld geschasste Baum hatte lediglich in elf Partien an der Schalker Seitenlinie gestanden. Ein Sieg gelang dem Ex-Augsburger lediglich im DFB-Pokal gegen den unterklassigen 1. FC Schweinfurt. In der Bundesliga wartete der 41-Jährige mit S04 noch auf einen Erfolg, zuletzt wurde das Heimspiel gegen den SC Freiburg mit 0:2 verloren. Schneider lobte den "unglaublichen Einsatz" und die "Akribie" des Trainers, die Trennung sei dennoch unvermeidbar gewesen.

Schneider erklärt Trennung von Baum: "Überzeugung war nicht mehr da"

"Es ging am Ende darum: Sind wir davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation ab dem 2. Januar die nötigen Punkte holen, um in der Liga zu bleiben? Diese Überzeugung war nicht mehr da. Wir haben uns dann entschieden, diese Trennung herbeizuführen", erklärte Schneider, der sich bei der Suche nach einem langfristigen Nachfolger für den früheren Augsburger nicht locken lassen wollte. Warum wurde noch keine Lösung präsentiert? Schneider: "Weil die Entscheidungsfindung noch nicht abgeschlossen ist."