Berichte: Schalke-Profi Kabak vor Sevilla-Wechsel – Möglicher Ersatz für Chelsea-Transferziel Koundé

Die Liste der Verkaufskandidaten des FC Schalke 04 ist lang – und könnte zeitnah um einen Namen schrumpfen: Ozan Kabak steht offenbar vor einem Transfer zum FC Sevilla. Wie die Sport Bild berichtet, haben die Andalusier dem Revierklub ein konkretes Angebot vorgelegt. Dem Bericht zufolge sei der Champions-League-Teilnehmer bereit, 17 Millionen Euro für den Innenverteidiger zu zahlen. Der Vertrag des türkischen Nationalspielers läuft in Gelsenkirchen zwar noch bis Ende Juni 2024, S04 muss Kabak aber aufgrund der finanziellen Lage und des hohen Gehalts verkaufen. Anzeige

Der 21 Jahre alte Verteidiger wurde in den vergangenen Wochen auch mit Premier-League-Klub Crystal Palace und Ex-Verein Galatasaray Istanbul in Verbindung gebracht. Zudem sollen die Bundesliga-Klubs TSG Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach laut Sport Bild über eine Verpflichtung des Schalke-Profis nachgedacht haben. Kabak war in der vergangenen Saison an den FC Liverpool ausgeliehen, die Reds zogen die ausgehandelte Kaufoption aber nicht. Mit einem von transfermarkt.de geschätzten Marktwert von 25 Millionen Euro ist Kabak aktuell noch der wertvollste Profi der 2. Bundesliga.

Koundé wohl vor Wechsel zu Chelsea

Beim FC Sevilla könnte der 21-jährige Verteidiger die Rolle von Jules Koundé einnehmen. Wie verschiedene Medien übereinstimmend berichten, steht der französische Nationalspieler im Fokus des FC Chelsea. Der Klub von Trainer Thomas Tuchel sei aber laut der englischen Zeitung Guardian nicht bereit, die geforderte Ausstiegsklausel in Höhe von 80 Millionen Euro zu zahlen. Die Blues an einem Tauschgeschäft interessiert. Laut Transferexperte Fabrizio Romano könnte Kurt Zouma in einen Transfer-Deal zwischen Sevilla und Chelsea eingebunden werden.