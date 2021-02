Schalke-Kapitän Kolasinac erklärt: Deshalb setzte sich das Team für die Bentaleb-Begnadigung ein

Nabil Bentaleb und der FC Schalke 04: Die von zahlreichen Suspendierungen geprägte Beziehung zwischen dem Mittelfeldspieler und dem Bundesliga-Tabellenletzten ist seit Dienstag um ein weiteres Kapitel reicher. S04 begnadigte den algerischen Ex-Nationalspieler nach etwas mehr als zwei Monaten - wohl auch auf Drängen des Teams. Im Interview mit Sky hat Kapitän Sead Kolasinac erklärt, warum die Mannschaft im Abstiegskampf wieder auf Bentaleb setzten will. "Weil wir wissen, was Nabil Bentaleb für eine Qualität hat, was er uns auf dem Platz geben kann", sagte der vom FC Arsenal ausgeliehene Führungsspieler. Anzeige

Kolasinac lobte zudem die "unheimliche Ballsicherheit" des 26-Jährigen, der in seiner Zeit bei Schalke 04 (seit 2016 im Klub) schon fünfmal suspendiert wurde. Nach der nunmehr fünften Begnadigung soll Bentaleb mithelfen, S04 zum Klassenerhalt zu führen. Nach 20 Spieltagen hat Schalke neun Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Schon am Samstag im Auswärtsspiel gegen Union Berlin (18.30 Uhr/Sky) könnte der Defensiv-Abräumer wieder auflaufen. Für Kolasinac die richtige Entscheidung: "In unserer jetzigen Situation brauchen wir natürlich jeden Spieler und sind froh, dass Nabil (...) wieder Teil der Mannschaft ist", so der Ex-Londoner.

Die Bentaleb-Entscheidung kam aus dem Nichts: Eine Begnadigung hatte Schalke-Trainer Christian Gross seit seinem Amtsantritt Ende 2020 wiederholt kategorisch ausgeschlossen. "Er ist unbestritten ein hervorragender Fußballer, da gibt es keine zwei Meinungen. Allerdings müssen wir feststellen, dass Schalke und Nabil Bentaleb offensichtlich nicht zusammenpassen", hatte Sportchef Jochen Schneider nach der Suspendierung Ende November gesagt und angekündigt, dass sich der Klub spätestens im kommenden Sommer von Bentaleb trennen werde. Intern waren dem hoch veranlagten, aber als schwierig geltenden Mittelfeldspieler Undiszipliniertheiten und Ego-Trips vorgeworfen worden. Nachdem sich aber auch in der Winter-Transferperiode ein Wechsel zuletzt zerschlagen hatte, knickte S04 nun ein.

Kolasinac beteuert: "Glauben zu 100 Prozent an den Klassenerhalt"