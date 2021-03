Schalke-Interimsboss Knäbel über Grammozis: "Die beste Lösung" - Trainer "überzeugt von der Braut"

Der Nächste, bitte! Dimitrios Grammozis soll den wankenden FC Schalke 04 aus einer seiner größten Krisen führen. Und auf der ersten Pressekonferenz beim Bundesliga-Klub aus dem Revier gab sich der 42 Jahre alte Fußball-Lehrer kämpferisch. "Weil ich Lust darauf habe", sagte Grammozis am Mittwoch auf die Frage, warum er sich Schalke antue: "Es ist kein normaler Verein und keine normale Aufgabe. Ich bin voller Überzeugung. Ich will versuchen, die Energie, die dieser Verein normalerweise ausstrahlt, besser in die Mannschaft zu kanalisieren", so der frühere Trainer des SV Darmstadt 98, der bei den Königsblauen am Dienstag einen Vertrag bis 2022 unterzeichnet hatte. Anzeige

Grammozis war bei den Schalkern bereits vor der Verpflichtung von Manuel Baum im Herbst sowie zu Jahresende vor der Verpflichtung seines unmittelbaren Vorgängers Christian Gross ein Thema. Warum er nun den "Antrag" des Revierklubs im dritten Anlauf immer noch annehmen wollte? "Wichtig ist, dass man dran bleibt, wenn man von der Braut überzeugt ist", schmunzelte er: "Ich hatte das Gefühl, immer wenn es nicht geklappt hat, hat mich das positiv angestachelt, irgendwann einmal das Ziel zu erreichen."

Der derzeit sportlich Verantwortliche Peter Knäbel, der interimsmäßig die Aufgaben des wie Gross am vergangenen Wochenende freigestellten Sportvorstandes Jochen Schneider übernommen hat, verteidigte die Entscheidung, trotz der vermeintlich aussichtslosen Lage im Kampf um den Klassenerhalt statt eines Übergangs- auf einen neuen Cheftrainer zu setzen. "Weil es die beste Lösung ist und weil sowohl der einen als auch der anderen Aufgabe gerecht wird", ist Grammozis für den bisherigen Direktor Nachwuchs und Entwicklung sowohl der Typ "Feuerwehrmann" als auch die Zukunftsvariante. "Es geht darum, in den elf Spielen das Maximale zu tun. Auf der anderen Seite wäre es unverantwortlich, wenn wir nicht auch einen Blick in die Zukunft wagen würden", ergänzte Knäbel.

Grammozis-Mission bei S04 beginnt gegen Mainz

Grammozis' Mission beginnt schon an diesem Freitag mit dem wichtigen Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten FSV Mainz 05 (20.30 Uhr, DAZN), der derzeit acht Zähler vor den Blau-Weißen liegt. "Es ist klar, dass man in der Kürze der Zeit Fußballer-Inhalte nicht so ausgeprägt trainieren kann. Aber wir haben hier keine Anfänger-Mannschaft. Die Jungs sind Profis und wissen, was sie zu tun haben", so der neue Coach, der den Schwerpunkt nach eigener Aussage kurzfristig aber vor allem auch auf die Kommunikation mit den Spielern legen will. Über das Mainz-Spiel wollte Grammozis zunächst nicht hinaus denken - und sich entsprechend auch nicht dazu äußern, ob er es demnächst möglicherweise mit einem anderen Verantwortlichen zu tun bekommt, wenn der Klub einen neuen Sportdirektor oder Sportvorstand anstelle von Knäbel verpflichten könnte.



Knäbel selbst ließ ebenso offen, ob seine Rolle als derzeit übergangsweise sportlich Gesamtverantwortlicher möglicherweise auch in eine langfristige umgewandelt werden könnte. "Ich habe gelernt, wenn etwas zu tun ist, packt man an und läuft nicht weg. Alles, was ich mir für die Zukunft wünsche, zählt im Moment eh nicht", so Knäbel.

Schalke bindet Asamoah und Schober ein