Schalke-Sportvorstand Knäbel lobt Sportdirektor Schröder: "Der kann den Pott"

Der FC Schalke 04 war in der vergangenen Saison aus der Bundesliga in die 2. Liga abgestiegen. Nach 15 Spieltagen sind die Gelsenkirchener mit 26 Punkten Tabellensechster und spielen am Samstagabend im Topspiel (20.30 Uhr,Sky) bei Spitzenreiter FC St. Pauli. Mit einem Sieg könnte sich Königsblau näher an die Aufstiegsränge tasten.