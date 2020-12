Schafft Gross die Wende? Sieglos-Serie, Härtefallantrag, Tönnies-Rücktritt: So lief das Jahr von Schalke 04

Der FC Schalke 04 verbringt die kurze Weihnachtspause auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga . Seit 29 Punktspielen warten die Königsblauen nun schon auf einen Sieg. Den bislang letzten gab es beim 2:0 über Borussia Mönchengladbach am 17. Januar. Nur zwei Partien ohne Erfolgserlebnis fehlen, damit S04 den Negativrekord von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/1966 mit 31 Begegnungen ohne Sieg einstellt. Der neue Trainer Christian Gross soll nun die sportliche Wende schaffen. Doch auch abseits des Platzes ließ Schalke 2020 kaum ein Fettnäpfchen aus – der SPORT BUZZER blickt zurück auf ein blau-weißes Jahr zum Vergessen .

Das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal gegen Hertha BSC (mit Trainer Jürgen Klinsmann ) gewinnt Schalke zwar mit 3:2 nach Verlängerung . Medial stehen im Anschluss aber die rassistischen Anschuldigungen der Berliner im Vordergrund. Einige Zuschauer in der Arena sollen Hertha-Profi Jordan Torunarigha verunglimpft haben, unter anderem mit Affenlauten. Schalke-Sportvorstand Jochen Schneider distanziert sich deutlich von den Pöblern: „Mir fehlt jegliches Verständnis für Vollidioten dieser Art.“

Während der seit Mitte März andauernden Corona-Unterbrechung der Bundesliga häufen sich Berichte über eine massive finanzielle Schieflage auf Schalke. Auch der SPORTBUZZER arbeitet die Situation bei dem Revierklub auf. Offenbar leiden die Königsblauen mehr als andere Vereine unter den in der Zwangspause ausbleibenden TV-Einnahmen, was die ohnehin leeren Kassen zusätzlich belastet.

Mit einem „Härtefallantrag“ sollen Ticket-Inhaber, die Beträge für coronabedingt nicht eingelöste Eintrittskarten erstattet haben wollen, darlegen, warum sie das Geld gerade jetzt benötigen. Der Klub versucht, in seinem Kampf gegen wegbrechende Einnahmen Zeit zu gewinnen. Doch die Wirkung auf die Fans ist fatal. Der Verein entschuldigt sich offiziell – und ein paar Tage später lenkt Schneider bei Sky ein : „Das war ein kapitales Eigentor. Ein unglaublicher Fehler.“

30. Juni: Rücktritt von Clemens Tönnies

Viele Jahre stand Clemens Tönnies dem S04-Aufsichtsrat vor und half dem Verein mit seinem Vermögen aus so mancher Krise. Doch nach einem verheerenden Corona-Ausbruch in seinem Fleischbetrieb in Rheda-Wiedenbrück gibt der Geschäftsmann, der 2019 schon nach vielfach als rassistisch empfundenen Äußerungen unter Druck geraten war, sein Amt auf Schalke auf.