Die epochale Krise des FC Schalke 04: Das läuft alles falsch bei den Königsblauen

Die Aufschriften der Plakate , die am Donnerstag rund um die Schalker Veltins-Arena auftauchten, hatten es in sich: "Beschämende Außendarstellung, planloser Vorstand und charakterlose Mannschaft. Das Ergebnis eurer jahrelangen Misswirtschaft", stand dort geschrieben. Klare Worte der Anhänger von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04.

An diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) kommt es zum Duell des Tabellenletzten mit Borussia Mönchengladbach. Der eine oder andere Fan der Königsblauen wird dann melancholisch an den 17. Januar dieses Jahres zurückdenken. Damals, vor 316 Tagen, gewann S04 zum letzten Mal ein Spiel in der Bundesliga. Ausgerechnet gegen den heutigen Gegner. Eine Fußball-Ewigkeit ist seitdem vergangen – verbunden mit einem dramatischen Absturz der Königsblauen. Die Krise in drei Akten.