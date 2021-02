Schalke-Legende Olaf Thon: BVB-Mitleid nach Derby-Pleite "macht Sache schlimmer"

Eine Bundesliga ohne Revierderby? Eigentlich unvorstellbar! Doch nach der desolaten Saison des FC Schalke 04 steht der erste Abstieg seit 1988 kurz bevor. Bei noch zwölf zu absolvierenden Spieltagen hat der Ruhrpott-Klub als abgeschlagener Tabellenletzter bereits neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. So viele Punkte holte S04 zuvor in 22 Spielen. Ein unmögliches Unterfangen? Schalke-Legende Olaf Thon glaubt weiterhin an die Rettung: "Als Schalker mit Leib und Seele wehre ich mich vehement dagegen, diesen tollen Verein abzuschreiben. Wie Trainer Christian Gross will ich mit Optimismus vorangehen und an ein Wunder glauben", schreibt der UEFA-Pokal-Sieger mit Schalke 04 von 1997 in seiner Kolumne für den Kicker. Mit einer Geste der Dortmunder hat der 54-Jährige jedoch seine Probleme.

Anzeige