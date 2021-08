Leihe perfekt: Schalke 04 holt Darko Churlinov vom VfB Stuttgart für eine Saison

Zweitligist Schalke 04 hat Darko Churlinov vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Wie der Revierklub am Mittwoch mitteilte, läuft der 21 Jahre alte Linksaußen in der Saison 2021/22 für die Königsblauen auf. Beide Vereine vereinbarten Stillschweigen über die weiteren Einzelheiten des Transfers. Der Offensivspieler, der bereits 15 Bundesliga-Spiele und sechs Zweitliga-Partien absolviert hat, wird mit der Rückennummer 7 auflaufen.

"Darko ist ein Offensivallrounder, der mit seiner Geschwindigkeit und seinen Qualitäten im Eins-gegen-Eins ein ständiger Unruheherd für die gegnerische Verteidigung ist", wird Sportdirektor Rouven Schröder in der offiziellen Mitteilung von S04 zitiert. "Er erarbeitet sich durch tiefe Laufwege immer wieder gefährliche Situationen, hat den direkten Zug zum Tor und kann beidfüßig abschließen", so Schröder weiter über den Nationalspieler Nordmazedoniens. Churlinov ist bereits der siebte Neuzugang, den Schröder in diesem Sommer für die Offensive der Knappen verpflichtet hat. In den letzten Wochen kamen unter anderem Stürmer Simon Terodde vom Hamburger SV, Mittelfeldakteur Yaroslav Mikhailov von Zenit St. Petersburg und Linksaußen Markus Bülter von Union Berlin nach Gelsenkirchen.