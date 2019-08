DFB-Pokal kompakt: Sensation in Verl, Kaiserslautern überrascht - Schalke und Leverkusen weiter

SV Drochtersen/Assel - Schalke 04 0:5 (0:1) Trainer David Wagner hat ein erfolgreiches Pflichtspiel-Debüt bei Schalke 04 erlebt. Der Coach kam mit den Gelsenkirchenern in der ersten Runde des DFB-Pokals zu einem 5:0 (1:0) beim Viertligisten SV Drochtersen/Assel und kann dem Bundesliga-Start am kommenden Wochenende bei Borussia Mönchengladbach zuversichtlich entgegensehen. Die Tore gegen den Außenseiter aus der Regionalliga Nord erzielten Steven Skrzybski (44.), Guido Burgstaller (61. und 83.) Daniel Caligiuri (65., Foulelfmeter) und Münir Marcan (73.). Im Vorfeld und während der Partie war es zu Protesten gegen Clemens Tönnies gekommen. Die S04-Anhänger hielten im Kehdinger Stadion Banner mit der Aufschrift „Wir zeigen Tönnies die Rote Karte“ hoch. Tönnies hatte mit seinen als rassistisch kritisierten Aussagen über Afrikaner für Wirbel gesorgt und lässt sein Amt als Aufsichtsratschef derzeit ruhen.

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen 1:4 (0:2) Bayer Leverkusen hat seine Pflichtaufgabe beim Regionalligisten Alemannia Aachen erledigt und durch ein 4:1 (2:0) beim DFB-Pokalfinalisten von 2004 die zweite Pokal-Runde erreicht. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz, der das für insgesamt 41 Millionen Euro aus Hoffenheim verpflichtete Duo Nadiem Amiri und Kerem Demirbay von Beginn an aufbot, ging durch ein Eigentor von Peter Hackenberg (19.) in Führung. Den zweiten Treffer für den Champions-League-Teilnehmer besorgte Kevin Volland (39.). Nach der Pause gelang Stipe Batarilo Cerdic der Anschluss für die Platzherren (56.), ehe Leon Bailey (72.) und Kai Havertz (88.) klare Verhältnisse sorgten.

SC Verl - FC Augsburg 2:1 (2:0) Viertligist SC Verl hat den FC Augsburg in der ersten Pokal-Runde sensationell ausgeschaltet und sich seinen Platz in der Historie des deutschen Cup-Wettbewerbs gesichert. Das Team aus der Regionalliga West bezwang den Bundesligisten dank eines Eigentores von Marek Suchy (8.) sowie eines Treffers von Ron Schallenberg (23.) mit 2:1 (2:0) und zog zum ersten Mal seit 20 Jahren in die zweite Runde ein. Der FCA, der zum Bundesliga-Start am kommenden Wochenende bei Borussia Dortmund ran muss, kam durch Andre Hahn nur noch zum Anschluss (83., Foulelfmeter).

1. FC Kaiserslautern - Mainz 05 2:0 (0:0) Dem 1. FC Kaiserslautern ist im Südwest-Derby gegen Mainz 05 die große Überraschung gelungen. Der Drittligist zog durch ein 2:0 (0:0) gegen den Bundesligisten zum ersten Mal seit 2017 in die zweite Runde des DFB-Pokals ein. Manfred Starke sorgte mit einem glücklich verwandelten Foulelfmeter in der 63. Minute für die Führung des zweimaligen deutschen Cup-Siegers, Florian Pick (90.) stellte den Endstand her. Auf die Mainzer wartet eine Woche vor dem Bundesliga-Start beim SC Freiburg derweil noch eine Menge Arbeit.

1. FC Magdeburg - SC Freiburg 0:0 in der Verlängerung Das Spiel ging beim Stand von 0:0 in die Verlängerung. Weitere Informationen folgen.

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf 1:1 in der Verlängerung Das Spiel ging beim Stand von 1:1 in die Verlängerung. Regionalligist FC Villingen war durch Steven Ukoh (42., Foulelfmeter) in Führung gegangen, Bundesligist Fortuna Düsseldorf antwortete durch einen Treffer von Rekordeinkauf Nana Ampomah (56.). Weitere Informationen folgen.

Viktoria Berlin - Arminia Bielefeld 0:1 (0:1) Arminia Bielefeld ist durch seinen ersten Pflichtspiel-Sieg der Saison in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen. Nach zwei Unentschieden zum Start der Zweitliga-Saison gewannen die Ostwestfalen beim Regionalligisten Viktoria Berlin 1:0 (1:0). Den Treffer für die Bielefelder erzielte Andras Voglsammer in der 15. Minute. Bitter: Die Viktoria-Spieler hätten für jedes selbst erzielte Tor in der Partie 1000 Euro aus der Mannschaftskasse für die Amateurfußball-Initiative #GABFAF gespendet.

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden 0:3 (0:1) Dynamo Dresden hat sich für seine Auftakt-Niederlage im DFB-Pokal des Vorjahres gegen den Viertligisten SV Rödinghausen rehabilitiert und ist in die zweite Runde eingezogen. In Zwickau hatten die Sachsen gegen den Oberligisten TuS Dassendorf nur phasenweise kleine Probleme und kamen zu einem 3:0 (1:0). Die Tore für den Zweitliga-Letzten erzielten Chris Löwe in der 37. Minute, Dzenis Burnic (75.) und Lucas Röser (77.).

Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue 1:4 (1:2) Erzgebirge Aue hat seine Erfolgsserie zum Start der 2. Liga auch im DFB-Pokal fortgesetzt. Nach zwei Siegen zum Auftakt der Punktspielsaison zogen die Sachsen durch ein 4;1 (1:1) beim Regionalligisten Wacker Nordhausen in die zweite Runde ein. Nordhausen war durch Joy-Lance Mickels zwar in Führung gegangen (22.), doch Tom Baumgart (38.), Jan Hochscheidt (57.) und Pascal Testroet (80. und 84.) drehten die Partie zu Gunsten des Favoriten.

