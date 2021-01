Schalke-Lizenzspielerchef Sascha Riether: "Wir trauen uns zu, eine Serie zu starten"

Das Programm in den nächsten Wochen hat es allerdings in sich. Am kommenden Wochenende muss Schalke bei Eintracht Frankfurt antreten, dann folgen Duelle gegen den 1. FC Köln, den FC Bayern, Werder Bremen und RB Leipzig. Neben den Spielen gegen die Teams von der Tabellenspitze geht es also auch um direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. Umso wichtiger wären Erfolge. "Am Sonntag in Frankfurt setzen wir alles daran, um nachzulegen", sagte Riether.