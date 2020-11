Die Fehlstarter im Kellergipfel: Mainz kennt den Abstiegskampf, Schalke 04 muss ihn noch lernen

Glaubt man der Darstellung, die Manuel Baum vor dem vergangenen Bundesliga-Spiel gegen Stuttgart (1:1) gewählt hatte, müsste es nun aufwärts gehen mit Schalke 04. Vor rund einer Woche verglich der Trainer sein Team mit einer neuen Ketchupflasche – aus der erst nach einigem Klopfen etwas herauskommt, dann wiederum eine ganze Menge. Womöglich dürfte dieser Vorgang nach dem 4:1-Sieg gegen einen Regionalligisten im DFB-Pokal unter der Woche – dem ersten Erfolg seit 21 Pflichtspielen – also in Gang gesetzt worden sein. Zumal nach Schweinfurt 05 im Pokal nun am Samstag (15.30 Uhr, Sky) auch in der Liga ein Gegner wartet, der nominell hinter den Schalkern, die Vorletzter sind, rangiert: Mainz – der Tabellenletzte. Anzeige

So schlecht wie die Rheinhessen ist noch keine Mannschaft in eine Saison der höchsten deutschen Spielklasse gestartet. Nur: Wirklich besser als die Mainzer mit ihren null Punkten und einem Torverhältnis von 5:18 stehen auch die Schalker auf Tabellenplatz 17 nicht da: zwei Punkte, drei erzielte Tore und 20 Gegentreffer nach sechs Spielen.

Sky-Experte Dietmar Hamann, der immer allerlei findige Prognosen abgibt, erwähnte hinsichtlich der Partie in Mainz bereits den vorentscheidenden Charakter für den Abstiegskampf und zeichnete ein aus Gelsenkirchener Sicht düsteres Bild: "Jedem sollte klar sein, dass Schalke die ganze Saison gegen den Abstieg spielen wird." Der Klub, der die regelmäßige Teilnahme am europäischen Geschäft lange Zeit gewohnt war, der 2018 sogar Vize-Meister wurde, müsse "den Abstiegskampf lernen", so Hamann.

Mainz weiß eigentlich, wie Abstiegskampf funktioniert In der Vorsaison hatte es der Klub aufgrund einer punktemäßig überzeugenden Hinrunde noch umgangen, durch diese harte Schule gehen zu müssen. Nach saisonübergreifenden 22 Spielen ohne Sieg in der Bundesliga wird es nun aber mal allmählich wieder Zeit für einen dreifachen Punktgewinn. Das 4:1 gegen die drei Klassen schlechter eingestuften Schweinfurter dient da immerhin als kleiner Hoffnungsschimmer für Trainer Baum, der sich nach seiner Amtsübernahme von David Wagner am 30. September ebenfalls schwertut, handfeste Verbesserungen vorzuweisen. "Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir vier Tore schießen können", sagte er nun. "Aber dass das Spiel in Mainz anders wird, das ist jedem bewusst." Beim FSV ist man es ja längst gewohnt, sich jedes Jahr aufs Neue für den Klassenerhalt zu beweisen – mal klappt das früher, mal später, aber seit dem Jahr 2010 am Ende doch immer irgendwie, in den vergangenen Jahren beispielsweise auf den Plätzen 13, zwölf, 14 und 15. Zuletzt sah sich 05-Profi Daniel Brosinski allerdings gezwungen, die Leistung seiner Mannschaft als "nicht bundesligatauglich" zu bezeichnen. Den Trainer hat Sportvorstand Rouven Schröder in der noch jungen Saison bereits gewechselt, von Achim Beierlorzer zu Jan-Moritz Lichte. Muss auch der schon bangen? "Dieses Wochenende hat für mich keinen Endspielcharakter für den Cheftrainer", sagte Schröder jüngst dem Kicker.