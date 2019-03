Leroy Sane trifft bei höchster deutscher Champions-League-Pleite: Schalke 04 geht bei Manchester City unter

Für Schalke 04 ist die Champions-League-Saison erwartungsgemäß beendet. Nach dem 2:3 im Hinspiel waren die Gelsenkirchener im zweiten Achtelfinal-Duell mit Manchester City ohne jede Chance und kassierten bei der 0:7 (0:3)-Packung die höchste deutsche Niederlage in der Geschichte des Wettbewerbs. Dabei leistete sich S04 im ersten Durchgang einen siebenminütigen Blackout und kassierte in dieser Phase drei Gegentore. Nach einem Doppelpack von Sergio Aguero (35., Foulelfmeter und 38.) erhöhte der frühere Schalker Leroy Sane auf 3:0 für den englischen Meister (42.). Der Nationalspieler hatte schon im Hinspiel mit einem herrlichen Freistoß getroffen, dieses Mal machte er es eher unspektakulär per Flachschuss.