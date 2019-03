Nach Schalke-Pleite bei ManCity: Max Meyer verhöhnt Ex-Manager Christian Heidel

Nach der 0:7-Klatsche des FC Schalke in der Champions League bei Manchester City sorgte Max Meyer mit einem Foto in seiner Instagram-Story für jede Menge Aufregung. Der Ex-Schalker stellte ein Bild des früheren Schalke-Managers Christian Heidel in seine Story und bezeichnete ihn als "GOAT" ("Greatest of all time", zu Deutsch: Größte aller Zeiten). Gleich danach folgte ein Foto von Cristiano Ronaldo mit der Bezeichnung: "Sorry, du warst gemeint."