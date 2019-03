Schalke-Trainer Tedesco streicht Uth und Harit: Duo fehlt auch gegen ManCity

Nach Informationen von Sky soll der einmalige Nationalspieler Uth eine Trainingseinheit der Schalker geschwänzt und daraufhin bei Tedesco in Ungnade gefallen sein. Gegen Werder Bremen stand der 27-Jährige mit Ausnahme einer verletzungsbedingten Pause zum ersten Mal in dieser Saison nicht im Kader von S04. Das erboste den Ex-Hoffenheimer, der im vergangenen Sommer ablösefrei nach Gelsenkirchen gekommen war, offenbar so sehr, dass er daraufhin einer angesetzten Trainingseinheit fernblieb.

Sportvorstand Schneider bestätigt klärendes Gespräch mit Uth

Harit, in der vergangenen Saison noch unumstrittener Stammspieler und Leistungsträger, spielt in der laufenden Spielzeit lediglich eine Nebenrolle bei S04. In wettbewerbsübergreifend 23 Spielen gelang dem Marokkaner nur ein Tor, drei Mal legte er seinen Teamkollegen einen Treffer auf. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es noch zehn Torbeteiligungen in 35 Partien. Nach der WM in Russland sorgte Harit für Schlagzeilen, als er in seiner Heimat einen tödlichen Verkehrsunfall verursachte.