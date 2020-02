Schalke muss im Pokal-Viertelfinale gegen Bayern ran – So reagiert das Netz: "Die wichtigsten Spieler schonen"

Schalke 04 gegen den FC Bayern – "Losfee" Cacau hat bei der Viertelfinal-Auslosung des DFB-Pokal am Sonntag eine echte Hammer-Partie aus dem Lostopf gezogen. Mehr Tradition und Prestige war kaum möglich bei den Teams, die es in die Runde der letzten acht geschafft haben. Neben den anderen drei Partien Frankfurt gegen Bremen, Leverkusen gegen Union Berlin und Saarbrücken gegen Düsseldorf, ist der Süd-West-Schlager wohl die Kirsche auf dem Kuchen.

Friedhelm Funkel stellt Rückkehr zu Fortuna Düsseldorf in Aussicht – wenn die Klub-Führung geht

Schalke-Fans im Netz verzweifeln an Bayern-Los: "Meint ihr Raúl würde nochmal?"

Elf Mal gab es das Duell zwischen Schalke und Bayern im Pokal bereits, zuletzt in der Saison 2016/17, als sich der FC Bayern ebenfalls im Viertelfinale mit 3:0 durchsetzte. Mehr Hoffnung darf den Schalke-Fans aber das vorletzte Pokal-Duell zwischen dem Rekordsieger und Königsblau machen: In der Saison 2010/11 trafen die beiden Teams im Halbfinale aufeinander. Der Wechsel des jungen Schalke-Keepers Manuel Neuer war gerade bekannt geworden und es gab große Proteste. In diesem Jahr ist die Situation mit Alexander Nübel ähnlich, wie einige abergläubige Schalker-Fans anmerken. Schalke gewann die Partie im März 2011 mit 1:0 dank eines Treffers des großen Spaniers Raúl. "Meint ihr, Raúl würd nochmal für ein Spiel kicken?", fragt daher ein Twitter-User.