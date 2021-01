Bericht: Schalke-Neuzugang Sead Kolasinac verzichtet auf Gehalt – Keine Kaufoption

Der FC Schalke 04 will dem Abstieg aus der Bundesliga entgehen. Dazu verstärkte sich das Schlusslicht zu Beginn der Winter-Transferphase mit Rückkehrer Sead Kolasinac. Der 27-Jährige, der bereits zwischen 2010 (damals noch in der Jugend) und 2017 bei Schalke spielte, kehrt auf Leihbasis bis zum Saisonende an seine alte Wirkungsstätte zurück. Wie die Bild nun berichtet, kann der klamme Revierklub dabei auf dessen Verbundenheit zu seinem "Herzensklub" bauen. Demnach verzichtet Kolasinac auf einen Teil seines Gehalts und soll bis zum Rest der Saison weniger als zwei Millionen Euro von S04 kassieren.

