Schalke-Verteidiger Ozan Kabak vor Wechsel: Diese Klubs zeigen offenbar Interesse

Ozan Kabak muss nach der Europameisterschaft mit der Türkei und einem anschließenden Kurzurlaub vorerst nicht zum FC Schalke 04 zurückkehren. Der Bundesliga-Absteiger stellte den 21-jährigen Verteidiger vom Training frei, damit dieser Gespräche mit potenziellen neuen Klubs führen kann. Aktuell hält sich Kabak in Istanbul fit. Wohin geht die Reise als nächstes? Es könnte wohl nach England oder Frankreich gehen.

Wie die Bild berichtet, führt der Weg des Abwehrspielers nach der Leihe zum FC Liverpool wohl nicht zurück nach Deutschland. Leicester City, Newcastle United und Crystal Palace aus der Premier League sowie OGC Nizza und Stade Rennes aus der Ligue 1 zeigen dem Bericht zufolge Interesse am türkischen Nationalspieler. Klar ist: Bei Schalke planen die Verantwortlichen nicht mehr mit Kabak. "Wir haben uns darauf geeinigt, dass er in dieser Woche noch nicht wieder ins Training einsteigt. Er hält sich mit seinem persönlichen Trainerteam fit und kann die Gespräche über seine sportliche Zukunft fortsetzen", erklärte S04-Sportdirektor Rouven Schröder.

Schalke will für Kabak wohl mindestens 15 Millionen Euro

Kabak wurde in den vergangenen Wochen auch mit den Bundesliga-Klubs Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig in Verbindung gebracht. Diese beiden Vereine sollen aber laut Bild nicht mehr die erste Wahl des talentierten Verteidigers sein. Dem Bericht zufolge hofft S04 auf eine Ablöse in Höhe von mindestens 15 Millionen Euro. Mit einem von transfermarkt.de geschätzten Marktwert von 25 Millionen Euro ist Kabak aktuell noch der wertvollste Profi der 2. Bundesliga.