Bericht: Schalke muss einen Leistungsträger abgeben - Kabak, McKennie und Harit sind wohl Verkaufskandidaten

Jürgen Klopp, Mesut Özil & Co.: Das Saisonzeugnis der Deutschen in der Premier League

Dafür sollen drei Kandidaten infrage kommen: Innenverteidiger Ozan Kabak, Mittelfeldmann Weston McKennie und Offensiv-Akteur Amine Harit. Ersterer soll bereits beim FC Liverpool auf der Liste stehen . Ein Verkauf des Türken (Vertrag bis 2024) könnte knapp 35 Millionen Euro in die leeren Kassen spülen, heißt es. Der 20-Jährige war einer der wenigen Lichtblicke in der abgelaufenen Spielzeit. Zum Interesse der "Reds" passt: In Person von Dejan Lovren hat den FC Liverpool bereits ein Innenverteidiger verlassen. Der Kroate wechselte zum russischen Erstligisten Zenit St. Petersburg. Eine Planstelle wäre im Klopp-Team somit frei.

Berater von Harit soll sich bereits nach neuen Klubs umschauen

Offensivmann Harit (Vertrag bis 2024) zeigte zumindest in der Hinserie seine Qualitäten für S04 und könnte bei einem Verkauf rund 15 bis 20 Millionen Euro einbringen. Laut Bild soll sich sein Berater bereits nach Klubs in den europäischen Topligen umschauen. Das Potenzial des trickreichen 23-Jährigen ist unbestritten. In der desaströsen Rückrunde der Schalker (nur ein Sieg gegen Gladbach) ging er wie so viele seiner Mitspieler jedoch gnadenlos unter. Dennoch wird es wohl einen Markt für den entwicklungsfähigen Offensivallrounder geben.