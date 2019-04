Party in Kult-Kneipe: Schalke-Profis feiern Derbysieg gegen BVB mit den Fans

Party-Wahnsinn auf Schalke! Nach dem 4:2-Derbysieg gegen Borussia Dortmund haben die Schalke-Profis kurzerhand die Feier in die Kultkneipe "Bosch" an der Glückaufkampfbahn verlegt. Die Derby-Helden mischten sich spontan unter die Fans, stimmten "Derbysieger, Derbysieger" an und tanzten auf Tischen.