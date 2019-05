Schalke-Jungstar Matondo provoziert Eklat: Polizei holt Top-Transfer aus Flugzeug

Das spricht nicht unbedingt für eine gute Kinderstube: Jungprofi Rabbi Matondo vom FC Schalke 04 hat am Dienstag auf dem Flughafen von Bristol offenbar für einen Eklat gesorgt. Wie die Daily Mail unter Berufung auf Augenzeugen berichtet, hat der 18-jährige Rechtsaußen, der im Januar für neun Millionen Euro von Manchester City verpflichtet wurde , sich vor dem Abflug einer Easyjet-Maschine zunächst lange kategorisch geweigert, seinen Sicherheitsgurt anzulegen. Später beschimpfte er eine Stewardess demnach wiederholt als "Schlampe" und weigerte sich anschließend nach einem Gespräch mit dem Manager der Airline, sich bei der Frau zu entschuldigen.

Einst waren sie für den FC Schalke 04 aktiv. Aber was machen Raúl, Christoph Metzelder, Ivan Rakitic und Emile Mpenza heute? Der SPORT BUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. ©

50 ehemalige Spieler des FC Schalke 04 und was aus ihnen wurde

Fußballverband von Wales und Easyjet bestätigen Vorfall mit Nationalspieler

Matondo war nach dem Ende der für S04 enttäuschenden Bundesliga-Saison mit der walisischen Nationalmannschaft in einem Trainingslager in Portugal, wo die Briten sich unter Trainer Ryan Giggs auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Kroatien (8. Juni) und Ungarn (11. Juni) vorbereitet haben. Er habe auf dem Rückflug vor seinen Freunden angeben wollen, urteilte ein Augenzeuge gegenüber der Daily Mail. Nach der Landung mussten die übrigen Passagiere eine Viertelstunde warten, während der unkooperative Schalke-Jungstar Matondo von drei Polizisten aus dem Flugzeug begleitet wurde.

Schalke-Boss Tönnies greift Ex-Manager an: Christian Heidel hat S04 im Stich gelassen

Der Fußballverband von Wales bestätigte einen entsprechenden Vorfall, ohne Details oder Namen zu nennen. "Die Football Association von Wales weiß von einer Beschwerde, die an Bord eines Fluges zum Bristol Airport über einen Spieler der Herren-Nationalmannschaft gemacht wurde", erklärte ein Sprecher. "Die Angelegenheit wird zügig gelöst werden und die Association wird den Vorfall nicht weiter kommentieren."

Schalke verpflichtete Matondo im Januar für neun Millionen Euro

Matondo war im Januar 2019 für neun Millionen Euro von Manchester City zum FC Schalke 04 gewechselt und war einer der letzten Transfers von Manager Christian Heidel, der im Laufe der Rückrunde zurückgetreten war. Ende 2018 hatte Matondo sein Debüt für die walisische Nationalmannschaft gefeiert. In der Bundesliga kam er bislang zu sieben Einsätzen, davon nur einer von Beginn an.

Auch die Fluglinie Easyjet äußerte sich gegenüber der Daily Mail. "Der Flug EZY6008 von Faro nach Bristol am 28. Mai wurde nach der Landung von der Polizei in Empfang genommen, nachdem sich ein Passagier an Bord störend verhalten hatte. Obwohl solche Vorfälle sehr selten sind, nehmen wir sie sehr ernst und tolerieren beleidigendes oder bedrohliches Verhalten nicht." Die Polizei wollte sich zum Stand der Ermittlungen bisher nicht äußern.