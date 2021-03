Nach rassistischen Beleidigungen: Schalke-Leihgabe Rabbi Matondo kritisiert Instagram scharf

Der vom FC Schalke 04 zurzeit an den englischen Zweitligisten Stoke City verliehene Rabbi Matondo hat bittere Kritik am sozialen Netzwerk Instagram geübt. Der 20-Jährige war nach dem 1:0-Sieg seiner walisischen Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Mexiko von einem Account rassistisch beleidigt worden, wie er auf Twitter öffentlich machte. Matondo warf Instagram in dem Posting vor, "absolut nichts" gegen rassistische Äußerungen zu unternehmen. Anzeige

Matondo ist nicht der erste Profi, der sich über Rassismus in den sozialen Netzwerken beklagt. Auch die Hoffenheimer Ryan Sessegnon und Diadie Samassekou oder Marcus Rashford von Manchester United waren bereits Opfer rassistischer Attacken von zumeist anonymen Accounts und machten diese öffentlich. "Und es geht weiter - eine weitere Woche, in der Instagram absolut nichts gegen rassistischen Missbrauch tut", schrieb der von S04 an Stoke verliehene Youngster neben den Screenshot der Hass-Nachricht und ergänzte: "Mein Insta wird aber vom Netz genommen, wenn ich Clips aus meinen Spielen poste... #Prioritäten"

Kurz zuvor hatte der frühere Weltklasse-Spieler Thierry Henry bekannt gegeben, seine Konten in den sozialen Medien zu suspendieren. "bis die Verantwortlichen sich in der Lage sehen, ihre Plattformen mit der gleichen Anstrengung und Entschlossenheit zu regulieren, die sie nutzen, wenn es um Verletzungen des Urheberrechts geht", wie er in einem Instagram-Posting schrieb.